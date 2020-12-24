Главврач московской больницы №52 заявила, что дефицита медперсонала в учреждении нет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более чем на 1 тыс. увеличилось число сотрудников в больнице № 52 в Москве за время пандемии коронавируса, увольнений было минимальное количество, поэтому дефицита в кадрах нет. Об этом ТАСС сообщила главный врач медицинского учреждения Марьяна Лысенко.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве остается сложной, по словам мэра Сергея Собянина, в больницах находятся почти 13 тыс. пациентов с COVID-19.

"С начала пандемии в больнице стало больше на тысячу с лишним сотрудников, среди них множество врачей. Увольнения в этот период единичны и связаны, как правило, с личными обстоятельствами и с тем, что переубедить специалиста нам не удалось. <…> Но дефицита медработников у нас нет и не было", - сказала Лысенко.

Она отметила, что в больнице не наблюдается роста заболеваемости среди сотрудников. По ее мнению, все случаи заражения, за исключением самых первых, когда не было еще привычки и практического, а не формального понимания опасности, связаны с пренебрежением использованием средств защиты и правилами инфекционной безопасности. Некоторым меры кажутся избыточными, но полное их соблюдение практически гарантирует, что никто не заразится.

По словам главврача, с первых дней пандемии благодаря принятым городом мерам, включая формирование и заполнение склада в "Технополисе" необходимыми средствами индивидуальной защиты, в больнице не заканчивался их запас. Каждый, кто проходит в красную зону, получает полный комплект, который при необходимости в любой момент можно заменить. Средствами защиты обеспечены сотрудники роддома, отделений ЛОР и офтальмологии в чистой зоне, а также те, кто работает в поликлиническом корпусе № 16.

"Наша больница ГКБ № 52 - стационар первого эшелона по коронавирусной пневмонии с первых дней пандемии, и у нее особое место в системе городского здравоохранения, мы занимаемся теми случаями, с которыми не справились другие, или теми, когда пациент имеет тяжелые сопутствующие заболевания, с которыми мы умеем работать, располагая сильными профильными командами. За год у нас были периоды большей или меньшей заполняемости, были и периоды, когда больница была полна", - добавила Лысенко. Она подчеркнула, что в городе коечные мощности всегда были, мест для госпитализации хватало во все дни пандемии.

Уроки пандемии

Как отметила главврач больницы № 52, конечно, весной никто не знал, как правильно лечить коронавирус. Врачи действовали на ощупь, пользуясь первыми рекомендациями.

"Сейчас мы гораздо лучше, чем в начале пандемии, умеем распознавать коронавирус и начинать эффективную терапию. Отработана методика использования реконвалесцентной плазмы, для борьбы с гиперцитокинемией применяются моноклональные антитела и ряд других препаратов разных классов, есть большой прогресс в области борьбы с поражением легочной ткани", - перечислила Лысенко.

Она добавила, что также уже сейчас разработана вакцина, на которую врачи возлагают большие надежды. Чем больше людей будет вакцинироваться, тем быстрее в Москве смогут победить пандемию.