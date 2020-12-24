"Чайхана Али-бай" на юго-востоке Москвы закрыли из-за нарушений санитарных норм

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы на 90 суток приостановил работу кафе "Чайхана Али-бай" на юго-востоке столицы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"При работе организации общественного питания "Чайхана Али-бай" ООО "Венера" по адресу: ул. Краснодарская, д. 72, к. 2, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. <…> Люблинский районный суд 27.11.2020 принял решение о привлечении ООО "Венера" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора в ходе внеплановой выездной проверки также выявили в чайхане нарушения по соблюдению дезинфекционного режима, направленный на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и пищевых отравлений среди населения.