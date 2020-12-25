Синоптики прогнозируют теплую погоду на Новый год в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Противостояние циркуляционных механизмов не позволяет метеорологам дать точный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве. С большой долей вероятности погода 31 декабря будет теплой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильно меняется циркуляция. Принято считать, что в новогоднюю ночь происходят неожиданные вещи, чудеса, таинства. Погода в этот раз тоже решила согласиться с этим. Можно уверенно говорить, какая погода будет до 30 декабря, но говорить о новогодней ночи пока суперсложно. Пока это загадка", - сказал он.

"С большой вероятностью 31 числа будет тепло - от 0 до минус 2, но мы это еще будем уточнять. Про 1 января ясности никакой нет. Возможно понижение, конечно, но гадать не стану", - отметил он.

Погода в ближайшие дни будет радовать москвичей разнообразием, сообщил Вильфанд. "Выходные будут вполне неплохие: снежные, ветра не будет. В воскресенье меняется циркуляция, температура будет минус 6-8 градусов, по области - до минус 11 градусов. Хорошая и морозная погода", - сообщил метеоролог.

В понедельник Москву ожидает похолодание. Столбик термометра ночью опустится до 15 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы. "Потом опять погодные кульбиты. Во вторник южные ветры принесут потепление на 5 градусов", - отметил Вильфанд.