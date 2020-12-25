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Пандемия COVID-19

Специалисты МЧС провели дезинфекцию трех вокзалов Москвы

Всего была обработана площадь свыше 33 тыс. кв. м

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции провели дезинфекцию трех вокзалов в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалисты центра "Лидер" обработали дезинфицирующими средствами здания вокзалов столицы. Санитарную обработку провели в зданиях и привокзальных территориях Белорусского, Ленинградского и Савеловского вокзалов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, особое внимание специалисты уделили контактным поверхностям мест общего пользования людей. Лестницы, переходы, залы ожидания, кассы и пассажирские платформы были обработаны хлорсодержащими препаратами. Спасатели распыляли их с помощью ранцевых дезинфекционных приборов, автономных бортовых комплектов специальной обработки. "Всего на трех вокзалах Москвы специалисты обработали площадь свыше 33 000 кв. м", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью ТАСС сообщил, что специалисты МЧС России с начала пандемии в рамках борьбы с распространением коронавируса продезинфицировали 81 тыс. социальных объектов и объектов транспорта на территории 80 регионов страны.

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РоссияПандемия COVID-19
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