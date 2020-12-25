Снег, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве 25 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, сильный снег, местами метель, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 2 - 0 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба. В связи с неблагоприятными погодными условиями 25 декабря в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 5 - 0 градусов, вечером местами мокрый снег. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.