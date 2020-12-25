Более 700 поделок создали дети в обсервационном центре в "Царицыно"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 700 поделок смастерили дети за 2,5 месяца в обсерваторе в "Царицыно". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Обсервационное пространство на базе Центра реабилитации инвалидов "Царицыно", подведомственного столичному департаменту труда и соцзащиты, принимает семьи с детьми с подтвержденной коронавирусной инфекцией в легкой форме, и детей, чьих родителей госпитализировали с коронавирусом.

"С начала октября маленькие гости обсервационного центра в "Царицыно" смастерили более 700 поделок. Рисование, лепка из пластилина, оригами, аппликации - творческие занятия многообразны. В основном, дети дошкольного возраста предпочитают делать разноцветные фигурки из пластилина или глины, а ребята постарше рисуют и осваивают новые техники оригами", - рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в каждом обсервационном пространстве города постарались создать комфортные условия для пребывания гостей.

"Сотрудники соцзащиты делают все возможное, чтобы жителям обсервационных центров было уютно, а главное, чтобы их времяпрепровождение было интересным и насыщенным. Так, наши взрослые гости играют в настольные игры, смотрят фильмы, читают книги, а кто-то даже продолжает работать - во всех центрах бесплатный wi-fi. Для маленьких гостей продуманы различные активности, такие как оригами, рисование, лепка из пластилина - скучать времени не остается совсем", рассказал Стружак.

В Москве работают резервные госпитали для пациентов с коронавирусом. Они открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне №75 на ВДНХ и в Коммунарке. Также в столице работают пять обсервационных центров, три из которых - на базе реабилитационных центров для людей с инвалидностью, подведомственных департаменту труда и соцзащиты Москвы.