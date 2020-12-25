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В Москве подать заявление на регистрацию брака теперь можно на портале mos.ru

Процедура занимает не более 15 минут

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Заявление на регистрацию брака в Москве теперь можно подать на портале mos.ru. Такая процедура займет не более 10-15 минут, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы видим, что все больше московских молодоженов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. В этом году почти половина будущих супругов сделала выбор в пользу онлайн-заявлений, поэтому мы решили сделать эту услугу еще проще и доступнее - соответствующее заявление теперь можно подать на портале mos.ru. Интерфейс этого сайта уже хорошо знаком жителям столицы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что паре нужно подать одно совместное заявление. То есть один из молодоженов вносит данные за себя и будущего супруга, а второй заявитель только подтверждает отправку совместного заявления.

Новый сервис можно найти на портале mos.ru в разделе "Услуги", выбрав категорию "Семья, дети". Для подачи онлайн-заявления на регистрацию заключения брака нужно авторизоваться, выполнив вход через учетную запись портала "Госуслуги". Затем выбрать один из столичных отделов ЗАГС или необычную площадку (городские усадьбы, Останкинскую башню и другие), а также посмотреть доступные даты и время бракосочетания. После этого заполняется электронная форма заявления, уплачивается госпошлина и отправляется совместное заявление. Сделать это можно не ранее, чем за один месяц, и не позднее, чем за 12 месяцев до дня планируемой даты заключения брака.

С 12 октября столичные отделы ЗАГС работают по предварительной записи и рекомендуют подавать заявления на регистрацию брака онлайн. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации.

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