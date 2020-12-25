В Московском зоопарке белогрудые ежи впали в спячку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Белогрудые ежи в Московском зоопарке впали в спячку. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Еще во время первых морозов наши белогрудые ежи свернулись клубочками и уснули на зиму. Перед этим они активно готовили место для ночлега - ежи спят в глубоких норках. К зиме зверьки их тщательно утепляют, дно застилают сухими листьями. Глубина норы очень важна, так как если нора промерзнет зимой, еж может погибнуть", - говорится в сообщении.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, всю осень ежи активно ели, чтобы набрать достаточный вес.

"Сотрудники зоопарка тщательно контролируют этот процесс. Перед спячкой и вообще в течение года ежей взвешивают, чтобы следить за их здоровьем", - рассказала Акулова.

Во время спячки у ежей сильно меняются жизненные процессы: замедляется метаболизм, тело охлаждается, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту.

"Поскольку в спячке еж живет только за счет жировых запасов, он теряет до 35% своего веса. Поэтому, чтобы хорошо перезимовать, зверек осенью должен весить не менее 600 граммов. Часто белогрудый еж, как и обыкновенный, зимует несколько лет в одном и том же гнезде", - говорится в сообщении.