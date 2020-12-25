Дополнительные рейсы запустят на МЦД в новогоднюю ночь

МОСКВА, 25 декабря./ Поезда на МЦД в новогоднюю ночь будет курсировать по особому графику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В новогоднюю ночь МЦД ходит в особенном режиме! Мы продлим работу диаметров и запустим дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома могли вернуться - в Москву или Подмосковье. Полное расписание всех остановок на сайте перевозчика и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", - говорится в сообщении.