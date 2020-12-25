Одиннадцать высотных салютов дадут в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фейерверк после боя курантов в новогоднюю ночь состоится в Москве на Большом Москворецком мосту. Затем в 01:00 мск салюты дадут на 10 площадках в столичных округах, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В рамках новогодней программы 1 января 2021 года состоятся фейерверочные показы, для проведения которых будет задействовано 11 площадок. Главный фейерверк состоится 1 января 2021 года в 00:00 мск, сразу после боя Кремлевских курантов на Большом Москворецком мосту", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в 01:00 мск фейерверки пройдут на следующих площадках: на аллее Партизан ГАУК г. Москвы "Поклонная гора"; на берегу пруда в районе д. 18 по ул. Федосьино в Ново-Переделкино; на территории парка "Дружбы" в Ховрино; в саду им. Мичурина на территории ВДНХ; на территории городка им. Баумана в Измайлово; в акватории Москвы-реки в районе парка Печатники напротив д. 41А по ул. Гурьянова; на территории парка Южное Бутово по ул. Кадырова; на территории ландшафтного парка "Митино" в районе ФОК "Аквамарин"; в районе дома 4 строение 2 по Озерной аллее в Зеленограде; в районе дома 3 по улице Физическая в Троицке.