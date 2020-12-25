МЖД перешла на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий в столице и области

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) перешла на усиленный режим работы в связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион. Железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов для обеспечения безопасности перевозок, уборка снега проходит в штатном режиме, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Устранять последствия снегопада выехали 19 спецмашин, в том числе снегоуборочные и снегоочистительные. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в уборке снега задействовано 1,1 тыс. железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы, для этих целей существует резерв. Всего на МЖД к зимнему сезону подготовлено более 160 единиц различной снегоуборочной железнодорожной техники.

"Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки", - заключили в пресс-службе.