Форма обучения школьников Москвы после каникул будет зависеть от эпидобстановки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Решение о форме обучения в школах Москвы - дистанционной или очной - после новогодних каникул будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Учащиеся 6-11-х классов московских школ с 19 октября были переведены на дистанционную форму обучения, такой режим продлится до конца полугодия. В Telegram-каналах ранее появилась информация, что после новогодних каникул всех школьников Москвы планируется вернуть на очную форму обучения.

"В соответствии с действующим указом мэра Москвы дистанционное обучение для 6-11 классов в школах организовано до окончания второй четверти, в школах с модульным режимом обучения - до окончания третьего модуля. Дальнейший процесс обучения будет организован в зависимости от эпидемиологической обстановки. Как только ситуация начнет улучшаться, старшеклассники сразу вернутся к очным занятиям в школе", - пояснили в департаменте.

Заммэра столицы Анастасия Ракова ранее сообщила, что школы Москвы вернутся к очному формату учебы в полном объеме, когда ситуация с заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. По словам мэра Сергея Собянина, дистанционное обучение вызывает дискомфорт, но оно необходимо для борьбы с пандемией. Он отмечал, что главная задача сейчас - не снижать качество обучения школьников, для этого власти столицы отслеживают успеваемость учащихся.