Более 265 тыс. детей приняли участие в проекте "Субботы московского школьника"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свыше 265 тыс. детей приняли участие в проекте "Субботы московского школьника" в 2020 году. Большинство мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой проходили в онлайн-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С начала года в проекте "Субботы московского школьника" было реализовано более 6 тыс. мероприятий, участниками которых стали более 265 тыс. человек. Наиболее массовыми были мероприятия проекта "Университетские субботы". В них приняли участие почти 133 тыс. человек, а к мероприятиям проекта "Профессиональная среда" присоединилось более 65 тыс. участников", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что среди школьников также были популярны мероприятия проекта "Профессиональные стажировки". В них приняли участие более 39 тыс. человек.

Просветительско-образовательный проект "Субботы московского школьника" реализуется в Москве с 2013 года. Все мероприятия проекта носят практико-ориентированный характер и нацелены не только на определение профессионального пути, но и на интеллектуальное и культурное развитие, формирование активной жизненной и гражданской позиции молодого поколения. Просветительский проект реализуется в форме интерактивных лекций, мастер-классов, практических занятий, экскурсий, квестов, тренингов и деловых игр, которые каждые выходные могут посещать столичные школьники.

"Сейчас все онлайн-программы проходят по расписанию в дистанционном формате. Чтобы попасть на мероприятие, необходима предварительная регистрация. Участие в проекте бесплатное. Ознакомиться с афишей можно на сайте events.educom.ru в разделе "Календарь событий", - рассказали в пресс-службе.