Собянин открыл движение транспорта по развязке на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу движение по транспортной развязке на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе.

Мэр отметил в разговоре с журналистами, что транспортный узел был сдан досрочно, "практически на год вперед". Он добавил, что развязка - один из важнейших транспортных узлов столицы. По словам Собянина, в этом году строители "потрудились неплохо" - было сдано 115 км дорог и 23 искусственных сооружения, в частности, эстакады, тоннели, путепроводы.

Согласно материалам мэрии, эта развязка - один из наиболее загруженных транспортных узлов города, там пересекаются интенсивные транспортные потоки, которые следуют по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Реконструкция развязки началась в ноябре 2018 года. Проектом предусматривалась замена устаревшего сооружения на современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Мэр указал, что развязка позволила улучшить "транспортную ситуацию на 20%" и доступность пяти районов столицы и Красногорска. По его словам, всего в этом районе проживают примерно миллион человек. Собянин выразил строителям благодарность.

В общей сложности в рамках проекта построили больше 8 км дорог. Речь в том числе идет о реконструкции двух существующих и сооружении трех новых эстакад, суммарная протяженность которых 1,8 км. До восьми полос расширили существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2.