Пробки в Москве достигли девяти баллов в полдень в последнюю пятницу 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ранний час пик на дорогах Москвы в последнюю пятницу уходящего года обусловлен увеличением числа поездок жителей в предновогодние дни и непогодой. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Загруженность автомобильных дорог Москвы на 12:30 мск 25 декабря достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

"В последнюю пятницу года наблюдаем ранний час пик. С утра на дорогах плотно - семь-восемь баллов. Движение осложняют погодные условия: снегопад, гололедица и ветер с прорывами до 17 м/с - и увеличение числа поездок по городу жителей в преддверии новогодних праздников", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в течение недели загруженность дорог в вечерние часы достигала девяти баллов. "Чтобы все успеть и никуда на опоздать, настоятельно рекомендуем сегодня оставить автомобиль дома и пользоваться городским транспортом", - заключили в ЦОДД.

Свободнее будет после 21:00 мск

По данным аналитиков ЦОДД и инновационного центра "Безопасный транспорт", 24 декабря на дорогах было около 3,3 млн автомобилей. Это на 2% или 70 тыс. единиц больше, чем неделей ранее. "Особенно сложно в центральной части города. В вечерний час пик в границах ТТК машин на этой неделе больше на 8-10 тыс., а число поездок в центр увеличилось на 20%", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время затруднено движение на Таганской площади, Новом Арбате и участке Яузкий бульвар - ул. Солянка. На МКАД на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона), на 53-м км (в районе Марфино и Сколково) и на Северянинском путепроводе проводятся дорожные работы, которые также осложняют движение.

"Если без автомобиля не обойтись, можно воспользоваться услугами такси, на этой неделе они совершили на 16 тыс. больше поездок, или каршеринга, в этом сервисе плюс 1 тыс. поездок за неделю. Передвигаться на личном автомобиле будет удобнее после 9 часов вечера", - заключили в ЦОДД.

В новость были внесены изменения (13:07 мск) — добавлены подробности по тексту.