Свыше 12 тыс. торжественных свадебных церемоний провели на необычных площадках Москвы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты ЗАГСов Москвы провели более 12 тыс. церемоний заключения браков на необычных площадках города с мая 2019 года. Об этом в пятницу сообщила журналистам начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова.

"С момента запуска этого проекта на необычных площадках города Москвы было проведено более 12 тыс. торжественных церемоний", - сказала Жарова.

По ее словам, из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в ЗАГСах Москвы и на других площадках введены обязательный масочно-перчаточный режим и ограничение по количеству гостей.

"Только во время проведения торжественной церемонии молодоженам разрешено снять маски и перчатки, все остальное время они находятся в них. Что касается гостей, то на церемонии может присутствовать пять гостей, включая фотографа", - уточнила Жарова.

В Москве можно сочетаться узами брака на 30 необычных площадках, в качестве которых могут быть выбраны, например, "Москвариум" и "Лужники", стадион "Спартак", усадьбы и особняки, башни делового центра "Москва-Сити", театр "Школа современной пьесы", смотровая площадка Останкинской телебашни, пожениться можно даже под куполом Московского планетария.

В Москве с 12 октября отделы ЗАГС работают по предварительной записи. Рекомендуется подавать заявления на регистрацию брака онлайн. Необходимость посещения отдела ЗАГС есть только в особых случаях: например, если есть законные основания, по которым срок ожидания регистрации сокращается, или один из молодоженов - иностранный гражданин.