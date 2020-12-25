В парке "Зарядье" впервые провели свадебные церемонии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первые церемонии бракосочетания прошли 25 декабря в столичном парке "Зарядье". Молодожены расписались в ледяной пещере и во флорариуме, сообщила журналистам в пятницу начальник Шипиловского отдела ЗАГС Москвы Светлана Жарова.

"Сегодня была пилотная регистрация брака, и мы проводим их, чтобы понимать тонкости и нюансы площадки. Например, как в ледяной пещере ведущая будет проводить регистрацию при температуре от минус четырех до минус девяти градусов", - сказала Жарова.

Она добавила, что среди молодоженов столицы необычные площадки для регистрации пользуются большой популярностью.

В Москве с 12 октября отделы ЗАГС работают по предварительной записи. Рекомендуется подавать заявления на регистрацию брака онлайн. Необходимость посещения отдела ЗАГС есть только в особых случаях: например, если есть законные основания, по которым срок ожидания регистрации сокращается, или один из молодоженов - иностранный гражданин.