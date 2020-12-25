Юрий Башмет проведет фестиваль в Москве на семи площадках

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Второй Зимний международный фестиваль искусств в Москве под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 18 января по 12 февраля на семи площадках. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Русского концертного агентства".

"Этот год очень многому нас научил, в том числе менять планы на полном ходу, ведь ситуация с концертными залами постоянно меняется. Но, несмотря на то, что все мы сейчас переживаем это непростое время, связанное с ограничениями по коронавирусу, мы приняли решение, что фестиваль обязательно должен состояться. Он даже начнется чуть раньше, чем в обычно, за неделю до моего дня рождения. Но и 24 января, конечно, традиционный концерт будет. И он снова будет очень особенным", - пообещал Башмет.

Зрителей ждут 12 концертов в Зале им. Чайковского, Большом зале консерватории, "Зарядье", Московском международном Доме музыки, МХАТ им. Горького, театре "Современник" и "Башмет-центре".

Фестиваль откроет премьера музыкально-литературного действа "Есенин и Маяковский" с Михаилом Пореченковым на сцене зала "Зарядье". Еще одна мировая премьера запланирована на 10 февраля: гости МХАТа увидят музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова. В афише есть и уже полюбившиеся публике спектакли "Онегин. Лирическое отступление" Марины Брусникиной с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым в главных ролях (26 января), а также "Не покидай свою планету" с участием Башмета и Константина Хабенского (30 и 31 января).

Для москвичей выступят знаменитые солисты из разных стран: скрипач Максим Венгеров, пианисты Ефим Бронфман и Ксения Башмет, джазмен Игорь Бутман и его биг-бэнд, французский арфист Ксавье де Местр и его соотечественник, пианист Давид Фрай, баритон Маттиас Герне и гитарист Нико Кук из Германии, швейцарская скрипачка Патрисия Копачинская, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Также в фестивале примут участие сразу три коллектива Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы", симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Фестиваль пройдет при поддержке столичной мэрии с соблюдением всех санитарных норм, подчеркнули организаторы.