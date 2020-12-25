Более 9,5 тыс. единиц техники и 40 тыс. рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Задействованы более 9,5 тыс. единиц техники и 40 тыс. рабочих, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С утра пятницы в городе выпало более 7 см снега. В настоящее время ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации. В мероприятиях задействовано необходимое количество сил и средств - более 9,5 тыс. единиц техники и 40 тыс. дорожных рабочих и дворников", - сказал Бирюков.

Он добавил, что коммунальные службы с началом снегопада приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"С помощью специализированной техники была проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей", - уточнил Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.