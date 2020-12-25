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Более 400 бригад "Россети Московский регион" готовы к ликвидации последствий снегопада

В зоне ответственности "Россети Московский регион" прогнозируется ухудшение погодных условий: обильные осадки и усиление ветра до 17 м/с

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады компании "Россети Московский регион" переведены на режим повышенной готовности из-за снегопада в столице и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"В зоне ответственности "Россети Московский регион" из-за пришедшего в центр России североатлантического циклона "Грета" прогнозируется ухудшение погодных условий, связанных с выпадением обильных осадков в виде снега, усилением ветра до 17 м/с. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в случае необходимости бригады и техника будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения. Кроме того, 123 передвижные дизель-генераторные установки готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

"Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети: 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф", - заключили в пресс-службе.

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