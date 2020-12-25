Число погибших на участках МЦД в Подмосковье снизилось почти на 50% в 2020 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Смертность на участках Московских центральных диаметров (МЦД) в Московской области снизилась в 2020 году на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы губернатора Московской области "Воробьев LIVE".

"Ж/д транспорт стал намного безопаснее. Ликвидируются народные тропы, устанавливаются ограждения и предупреждающие знаки. В итоге - за год удалось сохранить жизни более 90 человек, на участках МЦД смертность снизилась почти на 50%", - говорится в сообщении. На данный момент в Подмосковье открыто 19 станций МЦД.

Кроме этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор "РЖД" Олег Белозеров подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

"Благодаря решению президента, активному участию Москвы и РЖД мы видим сегодня колоссальный эффект от МЦД. Осталось открыть "Подольск" и, конечно, мы очень рассчитываем на строительство и запуск МЦД-3. Эта тема, которая очень волнует наших жителей, важно обеспечить качественное пригородное сообщение. Еще одна тема, которая беспокоит наших жителей - это состояние станций. Мы занимаемся благоустройством, обеспечением парковок, чтобы пересадочные узлы были комфортны и безопасны", - отметил Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Третий маршрут Московских центральных диаметров будет проходить из Зеленограда в Раменское через Химки и Люберцы. МЦД-3 будет включать 20 станций. "Жители этих муниципалитетов смогут в ближайшее время пользоваться современным транспортом. В планах также - обновление платформ и благоустройство территории возле станций, где не проходит МЦД", - добавляется в материале.

В свою очередь Белозеров поблагодарил Воробьева за крупные терминально-логистические центры, которые эффективно функционируют в регионе. "Большое спасибо от "Российских железных дорог" за то, что такую грузовую базу вы создали и поддержали. Прирост контейнерных перевозок в целом по стране составил +16%, при этом в Подмосковье +36%. Вы поддержали инвесторов и проекты, теперь они работают и дают очень хороший результат", - заявил гендиректор "РЖД", чьи слова приводятся в материале.

О МЦД

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.