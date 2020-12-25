Подшефный МЧС России храм открылся в столичном районе Фили-Давыдково

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Храм Смоленской иконы Божией Матери открылся в пятницу в столичном районе Фили-Давыдково, передает корреспондент ТАСС.

Храм был заложен в 2019 году, закладной камень освятил епископ Павлово-Посадский Фома (Мосолов). Опекать его взялось МЧС России. В пятницу прошло и первое богослужение, на котором присутствовали руководство министерства и его сотрудники.

После службы было зачитано послание епископа Фомы, в котором он поздравил МЧС с юбилеем. "Хотелось бы поздравить с наступившим 30-летием службы МЧС. Вы жертвуете своей энергией и силами, чтобы спасти погибающих, вы рискуете и своими жизнями. За 30-летие служения сотрудники МЧС спасли не один миллион жизней наших сограждан. Не только устранили последствия катастроф, но и предотвратили большое их количество. Невозможно душу положить за человека, не имея в себе жертвенной любви", - говорилось в послании.

"У нас теперь появился свой храм, мы можем прийти в субботу, в воскресенье, когда вы работаете, когда вы служите Отечеству. Вы можете прийти и отпустить свои грехи", - обратился после службы к сотрудникам ведомства замглавы МЧС Павел Барышев. Он также поблагодарил священнослужителей за поддержку и отметил схожесть функций МЧС и церкви: "Вы спасаете души, а мы спасаем жизни".

Внешняя и внутренняя отделка храма были закончены. Не до конца собранным остается иконостас, но для него уже частично собраны иконы. Они, как и несколько мощевиков, были переданы МЧС РФ. Верхний храм комплекса, рассчитанный на 500 прихожан, посвящен Смоленской иконе Божией Матери. Нижний - Боголюбской иконе Божией Матери, он вмещает еще 300 человек.

Программа строительства храмов реализовывалась на благотворительные пожертвования. Для этого был создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.