Движение в поселке Терехово в Москве перекроют

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Участок объездной дороги вокруг поселка Терехово перекроют с 1 января по 31 декабря 2021 года в связи с проведением работ по строительству объекта Московского метрополитена. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 1 января по 31 декабря 2021 г. будет перекрыт участок объездной дороги вокруг поселка Терехово. Планируйте поездки с учетом изменений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытие связано с проведением работ по строительству объекта столичного метрополитена.