Власти Москвы сообщили, что системы жизнеобеспечения в условиях снегопада работают штатно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Все системы энергообеспечения и теплоснабжения Москвы работают в штатном режиме, отключений в условиях непогоды нет, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По состоянию на 16:00 мск пятницы в городе выпало 8 см снега. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада: зачищают лотковые части, вывозят снег на снегосплавные пункты, чистят крыши жилого и нежилого фонда", - сказал Бирюков.

По его словам, коммунальные службы и топливно-энергетическое хозяйство города готовы к любым погодным условиям. Так, на улицах Москвы работают более 9 тыс. единиц различной снегоуборочной техники и около 40 тыс. рабочих.