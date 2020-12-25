Предновогодний концерт Кустурицы, Бреговича и Сукачева в Москве перенесен

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выступление балканских музыкантов Эмира Кустурицы и Горана Бреговича, а также их российского коллеги Гарика Сукачева, запланированное на 26 декабря в Москве, отложено до 1 июля 2021 года из-за эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Мы прислушались к рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, так как главным приоритетом для нас является безопасность зрителей и участников мероприятия, - подчеркнули организаторы. - В связи с этим концерт с участием Эмира Кустурицы, Горана Бреговича и Гарика Сукачева переносится на 1 июля 2021 года".

Организаторы уточнили, что приобретенные билеты будут действительны, а программа сохранится. "Всех купивших билеты на 26 декабря ожидают специальные бонусы и сюрпризы, о которых мы объявим чуть позже", - пообещали они.

Планировалось, что Кустурица приедет на фестиваль со своим коллективом The No Smoking Orchestra, Брегович привезет в Россию свою команду - Wedding & Funeral Band, а Сукачев выйдет на сцену с оркестром "Кампанелла Каменной Звезды".