Собянин запустил в Москве традиционный "новогодний" транспорт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в городе традиционный "новогодний" транспорт, отправной точкой стал отреставрированный Северный речной вокзал.

"Московский транспорт, несмотря на все сложности, проблемы, пандемию, работает в обычном режиме. Ни одного периода не было, чтобы мы закрывали метро или снижали количество автобусов, все идет по расписанию. Помимо этого, мы продолжаем открывать и новые маршруты, и новые линии метро. В этом году закупили около 2 тыс. единиц новой подвижной техники - это и электробусы, трамваи, вагоны метро. Московский транспорт у нас продолжает обновляться", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил работников транспортного комплекса, ведь они оказались на передовой и мужественно справились с теми проблемами и задачами, которые стояли перед ними. "Спасибо им огромное, и в преддверии новогодних праздников сделали такой подарок - хорошо украсили свою технику. В этом году к этой традиции присоединился и коммунальный транспорт. Так что это будет хорошей ноткой настроения перед новым годом. А всех работников транспорта поздравляю с наступающим Новым годом, от имени горожан спасибо вам огромное, удачи в новом году", - добавил он.

"Новогодний" транспорт на улицах Москвы

Как сообщается в материалах мэрии, "новогодний" транспорт появится на улицах Москвы уже в шестой раз. Несмотря на пандемию, к Новому году украшено более тысячи единиц столичного транспорта. Мосгортранс украсил светодиодными гирляндами 50 трамваев и 50 электробусов. Московский метрополитен запустил специальный "новогодний" состав "Еж" на Кольцевой линии. В новогодней праздничной оклейке будут выходить на линии почти тысяча автобусов и 25 парконов ЦОДД.

Кроме того, на улицы Москвы выйдут более 50 "новогодних" коммунальных машин. Кузова спецтехники оформлены в виде саней Деда Мороза и коробки с новогодним подарком.

Транспортники ожидают значительного роста числа пассажиров в новогоднюю ночь. Чтобы максимально обеспечить их безопасность, работа Московского транспорта будет продлена, а выпуск подвижного состава и такси будет увеличен на 40-50%. Будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. На 20% будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Для пассажиров подготовлено множество других подарков и сюрпризов - праздничные фотозоны в метро, музыкальные поздравления артистов, подарочные карты "Тройка", онлайн-концерты, конкурсы, сувениры и новогодние свитера и пледы.

Центральной "станцией" празднования станет Северный речной вокзал, где Дед Мороз откроет свою резиденцию. Начиная с 25 декабря по вечерам на фоне исторического здания вокзала можно будет наблюдать лазерное шоу, которое будет видно издалека.