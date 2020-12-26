Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" с Навкой и Чернышевым вновь покажут в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Показы мюзикла на льду "Руслан и Людмила" с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой и пятикратным чемпионом США в танцах на льду Петром Чернышевым возобновляются в субботу в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Об этом сообщила ТАСС фигуристка, также выступающая как автор идеи и продюсер шоу.

"В этот непростой год мы не смогли оставить вас без новогодней сказки. Сейчас как никогда важно дарить людям радость и веру в чудеса. К сожалению, показать новое шоу нам не позволяют ограничения в 25% заполняемости зала, но мы выбрали для вас наши волшебные мюзиклы на льду "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица: Легенда двух королевств", - рассказала Навка.

Мировая премьера шоу "Руслан и Людмила" состоялась в декабре 2017 года. Одноименная поэма Александра Сергеевича Пушкина впервые была поставлена на льду. Музыкальные партии исполнили Ани Лорак, Александр Панайотов, Филипп Киркоров и другие. Новая серия показов продлится по 4 января 2021 года.

"Спящая красавица" была представлена прошлой зимой. Вместе с Навкой в мюзикле выступает Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. В подготовке музыкального сопровождения были задействованы Ани Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая и другие. Показы пройдут с 30 декабря по 7 января.

"Знакомые с детства истории дополнятся новыми сюжетными линиями, неожиданными поворотами и харизматичными персонажами. Зрителей ждет захватывающее представление, в котором объединено фигурное катание, музыка, акробатические номера и уникальные спецэффекты, - отметила Навка. - Наши шоу - самая настоящая творческая коллаборация нескольких жанров, результаты которой будут интересы и взрослым, и детям".