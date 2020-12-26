Трегулова: Третьяковку за 2020 год посетили более 920 тыс. человек

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 927 тыс. человек посетили Государственную Третьяковскую галерею за этот год с учетом ограничений и того, что музей работал семь месяцев из 12. Это треть от рекордного показателя 2019 года, сообщила ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея, как и другие музеи в Москве, приостановила прием посетителей. Ограничения введены приказом Минкультуры России на период 16 ноября - 15 января. Также музеи приостанавливали прием посетителей с середины марта по середину июля. "Мы проработали из 12 месяцев 2020 года ровно семь. Количество посетителей в этом году - 927 тыс., что составляет треть от рекордной цифры 2019 года - 2 млн 836 тыс. человек", - сказала Трегулова.

Она отметила, что в то же время галерее удалось значительно увеличить аудиторию своих онлайн-ресурсов. "Здесь нам удалось достичь, мне кажется, серьезнейших результатов, к которым мы всегда стремились, но тем не менее до наступления 2020 года и до осознания необходимости самого активного выхода в онлайн в связи с закрытыми музейными пространствами нам не удавалось это сделать. Общая аудитория наших онлайн ресурсов - 10 млн человек, мы считаем по просмотрам", - сказала собеседница агентства.

В этом году Третьяковская галерея запустила большое количество новых онлайн-программ. В их числе два фильма - "Третьяковка с Сергеем Шнуровым" и "Третьяковка с Константином Хабенским". "Только первый фильм на YouTube-канале Третьяковской галереи посмотрели более 1 млн человек и более 200 тысяч - на платформе онлайн-кинотеатра Okko, с которым в сотрудничестве со Сбербанком мы делали оба этих фильма", - рассказала Трегулова.

Также было выпущено несколько фильмов серии "Художник говорит", в частности с участием Виктора Пивоварова и Игоря Макаревича. Вышло 18 выпусков проекта "История одного шедевра", проходили трансляции "Третьяковка дома" и другие онлайн-программы.

"Мы показывали внутреннюю жизнь музея - как работают хранители, научные сотрудники, реставраторы. Все это пользовалось огромной популярностью у аудитории. Число подписчиков нашего YouTube-канала - 156 тыс. человек, и мы превосходим в этом все музеи России", - отметила Трегулова. По ее словам, число просмотров на YouTube также рекордное - оно превышает 5,6 млн. Генеральный директор галереи поблагодарила сотрудников музея, которые "с таким энтузиазмом и так эффективно работали в эти сложнейшие месяцы", в том числе и над материалами для онлайн-ресурсов.