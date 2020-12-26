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У американца в Москве украли деньги с банковской карты

Сумма ущерба составила около 61 тыс. рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли деньги с банковской карты гражданина США, находившегося в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился гражданин США 1961 года рождения, который рассказал, что с его банковской карты была похищена значительная сумма денег", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают, как ворам удалось списать деньги. Сумма ущерба - почти 61 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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