В Москве коммунальную технику украсили к Новому году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Коммунальную снегоуборочную технику в Москве украсили к новогодним праздникам. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году для поддержания новогодней атмосферы мы решили одеть в праздничные наряды коммунальную технику, которая отвечает за уборку города. На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов", - сказал Бирюков.

Он добавил, что к Новому году украсили 100 коммунальных машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров.

По словам заммэра, новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других.