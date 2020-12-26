Москвичи смогут узнать историю своей семьи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Онлайн-сервис "Моя семья", благодаря которому все желающие смогут посмотреть метрические книги и узнать из них о своих родственниках, которые когда-то жили в Москве и Московской губернии, появился в столичном Главархиве. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В преддверии новогодних праздников мы открыли новый онлайн-сервис "Моя семья". Здесь можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас найти информацию можно не выходя из дома", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что сервис включает в себя сведения из всех метрических книг, которые хранятся в московском архиве. Это метрические книги более 1,4 тыс. храмов. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС, то есть вели записи актов гражданского состояния.

"В первую очередь, здесь размещены сведения, которые вызывают наибольший интерес у горожан. В следующем году мы планируем расширить онлайн-сервис материалами о составе семей горожан до 1917 года", - рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в публикации.

Узнать историю семьи

Там уточняется, что в метрические книги содержат актовые записи о рождении, в которых кроме имен, как правило, указывали место приписки ребенка, его сословие или род занятий родителей, а также имена крестных. В роли последних чаще всего выступали родственники - это значит, что отследить другие семейные линии можно и по ним.

"В актовых записях о браке указывался возраст жениха и невесты, их сословие, а также то, какой это брак по счету, могли указать родителей молодоженов и отметить род занятий жениха. Еще сюда вписывали имена поручителей с местом их приписки. По актовым записям о смерти можно узнать возраст умершего, причину кончины и место захоронения", - сообщается на сайте.

Как добавляется в публикации, в следующем году сервис дополнят документами, которые отражают полный состав семьи - ревизскими сказками (своеобразными переписями населения того времени, которые вели госучреждения) и исповедными ведомостями (их составляли священники по каждому церковному приходу). С января этого года Главархив принял на хранение свыше 1,5 тыс. документов личного происхождения. Всего же в Главном архивном управлении хранится более 100 тыс. писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали горожане.