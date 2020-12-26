В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 10 913 человек с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. На 26 декабря в городе выявлено 779 584 случая заражения, из них 7 840 за последние сутки. Выздоровел 599 541 человек.

Коронавирусом в мире заразились около 79,9 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 021 964 случая заражения, выздоровели 2 426 439 человек, умерли 54 226. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.