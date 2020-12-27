В Москве число пожаров сократилось за год на 20%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве сократилось за год на 20% благодаря активной профилактической работе. Об этом в воскресенье сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Благодаря высокой скорости реагирования пожарно-спасательных подразделений, время прибытия которых на место происшествия составляет не более семи минут, и проведенному комплексу профилактических мероприятий число пожаров в городе в этом году удалось сократить на 20%", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что еще пять лет назад в столице ежегодно регистрировалось около 15 тыс. пожаров, в прошлом году их число снизилось до 9,3 тыс., а в этом году - до 7,5 тыс. Также за последние пять лет в Москве не допущено ландшафтных пожаров.

"В этом году было проведено около 12 тыс. профилактических мероприятий, в том числе учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, инструктажи по пожарной безопасности. Это позволило добиться существенного снижения числа возгораний, соответствующая работа будет продолжена и в следующем году", - подчеркнул Бирюков.