В Москве за сутки госпитализировали 1 798 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские врачи госпитализировали 1 798 пациентов с коронавирусом за последние сутки. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 798 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 11,1% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 12,7% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших - это люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.