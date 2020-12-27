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В "Авито" рассказали о самой дорогой квартире, которая продается в Москве

Стоимость панорамной квартиры в доме в Гранатовом переулке составляет 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самая дорогая квартира, которая продается на сайте объявлений "Авито", расположена около Патриарших прудов в Москве. За 900 кв. м просят 2,7 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба "Авито недвижимость".

Панорамная квартира с двумя террасами находится на последнем, восьмом, этаже в доме в Гранатовом переулке. Пентхаус имеет свободную планировку, его площадь - 900 кв. м, то есть один "квадрат" обойдется в 3 млн рублей. Это средняя цена одной квартиры площадью около 50 кв. метров в Приволжском федеральном округе.

Самые дорогие апартаменты будут стоить на 100 млн рублей дешевле - 2,6 млрд рублей. Объект площадью 2,2 тыс. кв. м находится на 95-м этаже 97-этажного небоскреба в "Москва-Сити". Таким образом, один квадратный метр здесь стоит 1,2 млн рублей.

Третье место занял особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники за 2,3 млрд рублей. Это трехэтажный дом площадью 2,6 тыс. кв. м с чердаком, подвалом и подземным паркингом. Цена за один квадратный метр - около 890 тыс. рублей.

Москва традиционно остается городом с самыми высокими ценами на недвижимость в стране: столица регулярно входит в число мегаполисов с самым дорогим жильем не только в России, но и в мире, отметили в "Авито недвижимость".

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