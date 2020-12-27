Опыт онлайн-обучения в Москве в будущем могут использовать в виде дистанционных курсов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Опыт дистанционного обучения в Москве в будущем может быть использован в виде онлайн-курсов в рамках внеурочной детальности для школьников из разных городов и учебных заведений. Об этом сообщила в воскресенье в эфире радиостанции "Вести FM" замруководителя столичного департамента образования и науки Наталья Киселева.

"Опыт дистанционного обучения, который мы получили в этом году, вполне в перспективе будет рассмотрен, я думаю, для того, чтобы дать возможность ученику, находившемуся в любой точки мира, обучаться, какие-то курсы получать. Я не говорю, что полностью обучаться. Но, например, какие-то курсы дистанционные получать в другой школе, в другом городе", - сказала Киселева.

Она отметила, что некоторые школы в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования уже предлагают подключаться к их онлайн-курсам не зависимо от того, где учится и проживает ребенок.

"Я думаю, что постепенно в эту сторону образование будет идти. Как мы видим, в вузах такая же система, когда часть учебного плана, например, реализуется вариативно с помощью известных онлайн-платформ и ученик может выбрать сам, как потратить свои часы вот в этой вариативной части", - добавила Киселева.