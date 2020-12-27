Аномальный холод ожидается в Москве в начале недели

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аномально холодные дни ожидают Москву и Подмосковье в первой половине недели. Температура будет ниже нормы на три градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник будет по-настоящему холодный день, когда температурный фон будет ниже нормы на три градуса. Ночью прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах - до 16 градусов, в Подмосковье - до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно. Аналогичная погода и во вторник", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в этот период погода будет солнечной, и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.