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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в городе во время пандемии достигло 10 989

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 76, всего в столице умерли 10 989 человек. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 786 204 случая заражения, из них 6 620 за последние сутки. Выздоровели 604 604 человека.

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