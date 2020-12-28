В Москве намерены создать систему "умной" стройплощадки для автоматизации процессов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы намерены создать систему "умной" строительной площадки для автоматизации процессов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Умная" строительная площадка предполагает применение различных современных информационных технологий для автоматизации процессов на строительной площадке, что также позволит сократить сроки строительства и на ранних этапах выявлять и предупреждать чрезвычайные ситуации и несчастные случаи", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что системы контроля за работой сотрудников, цифровые паспорта строителей, датчики контроля уровня шума и состояния окружающей среды, системы контроля применяемых материалов, системы видеонаблюдения и беспилотные летательные аппараты, цифровой контроль за процессом обращения отходов строительства и сноса - все это и многое другое, по его словам, является неотъемлемой частью "умной" строительной площадки.

"Аэросъемка с помощью дронов обеспечивает оперативное получение больших объемов данных и высокое качество информации", - пояснил Левкин.