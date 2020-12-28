Москвичи купили у города в 2,5 раза больше машино-мест в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Москвичи купили у города в 2020 году в 2,5 раза больше машино-мест, чем в 2019 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"С начала 2020 года на городских торгах было реализовано 453 машино-места - это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Наибольшей популярностью традиционно пользовалась продажа без объявления цены, участники таких торгов сами назначают стоимость объектов. Без объявления цены в этом году было реализовано 337 лотов, что составляет 74% от общего объема реализованных машино-мест. Средняя стоимость квадратного метра по итогам продажи составила 16,3 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Он также добавил, что еще 91 объект был реализован на торгах через публичное предложение - с понижением цены до 50%, а через обычные аукционы реализовано 25 машино-мест. Цена за квадратный метр по итогам торгов через публичное предложение составила 40,7 тыс. рублей и 97,5 тыс. рублей - на аукционах.

"Больше всего - 129 машино-мест - продано на юго-западе столицы, 127 мест - на востоке, 87 объектов - на северо-западе, 29 и 28 объектов реализованы в центре и на юге соответственно, 19 машино-мест - на севере, 17 - на северо-востоке, 13 - на западе и четыре объекта - в Новой Москве", - говорится в сообщении.