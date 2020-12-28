В Москве выявили 6 253 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новые 6 253 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 792 457 инфицированных, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 6 620 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, замедлился до 0,8%.

За сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 166 пациентов, 76 пациентов скончались.

За все время выздоровели 609 770 человек, 10 989 умерли. В настоящее время в столице болеют 171 698 человек.

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