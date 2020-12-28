В Москве за сутки госпитализировали 1 412 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московские врачи за сутки госпитализировали 1 412 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 412 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 534 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 12,1% среди заболевших - дети, 38,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% - от 46 до 65 лет, еще 13,8% - от 66 до 79 лет. Также 5,3% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.