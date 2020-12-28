Движение поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в январе

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Движения электропоездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны Московских центральных диаметров (МЦД-2) не будет 4-6 и 8-30 января 2021 года с 13:00 до 15:00, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Центральная ППК".

"Не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны 4-6, 8-30 января с 13:00 до 15:00 между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 в обе стороны. Электропоезда на прилегающих участках будут курсировать с увеличенными интервалами, ряд поездов Курского и Рижского направлений проследуют по укороченным маршрутам", - говорится в сообщении.

Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2, их проведение необходимо для дальнейшей реализации проекта "Московские центральные диаметры" (МЦД), включая МЦД-2 "Курско-Рижский" и перспективный МЦД-4 "Киевско-Горьковский", маршрут которого пройдет через Комсомольскую площадь.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".