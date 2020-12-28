Три новые выделенные полосы для городского транспорта появились в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Три новые выделенные полосы для общественного транспорта появились на московских улицах Маршала Василевского, 16-я Парковая и Новая Башиловка. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С сегодняшнего дня заработали три новые выделенные полосы для общественного транспорта. По этим маршрутам ходит от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, значит, для более чем 80 тыс. пассажиров дорога станет быстрее и комфортнее", - говорится в сообщении.

Общая протяженность новых полос составляет 1,13 км.