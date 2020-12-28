Синоптики прогнозируют теплую погоду в Новогоднюю ночь в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новый 2021 год в Москве начнется с теплой погоды. Температура воздуха 1 января прогнозируется в диапазоне 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг, 31 числа, будет температура около нулевой отметки: минус 3 - плюс 3 градуса. А 1 января, с наибольшей вероятностью, температурный фон будет от минус 3 до плюс 2 градусов. И днем и ночью", - сообщил он.

По словам Вильфанда, прогноз на 1 января еще будет детализироваться в связи со сложной прогностической ситуацией - борьбой антициклона и циклона. "Диапазон мы определили. Она (праздничная ночь - прим. ТАСС) будет теплой, но могут быть и отрицательные и положительные температуры в течение ночи, а могут - только отрицательные, могут - наоборот. Температурный фон будет на 7-8 градусов выше нормы", - отметил он.