Мобильный художественный театр представил аудиоспектакль "Толстой. Москва и мир"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мобильный художественный театр при поддержке столичного комитета по туризму представил аудиоспектакль по мотивам произведения Льва Толстого "Война и мир". Об этом в понедельник рассказали ТАСС в пресс-службе комитета.

"Действие спектакля происходит в 1800 году. Город, который скоро почти полностью будет уничтожен пожаром, пока что живет празднично и в заботах о маскарадах, концертах и балах. Юная Наташа Ростова, помолвленная с Андреем Болконским, еще не догадывается о том, что предстоит пережить и ей, и всем, кого она знает, совсем скоро, в 1812 году. Во время виртуальной прогулки от Кудринской площади до улицы Воздвиженка слушателям расскажут о знаковых усадьбах и домах города, где проходило действие романа", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что роли в аудиоспектакле, созданном при поддержке Союза театральных деятелей России и Минкультуры России, озвучили Варвара Шмыкова, Максим Матвеев, Павел Табаков и другие. Одним из авторов спектакля стала Фекла Толстая.

"Спектакль "Толстой. Москва и мир" длится около полутора часов, его можно прослушать в приложении МХТ, где также доступны и другие аудиоспектакли как для взрослых, так и для детей", - рассказал собеседник агентства.

Мобильный художественный театр - иммерсивные аудиоспектакли, каждый из которых проигрывается во время прогулки по определенному маршруту в Москве. Проект создан креативной студией "История Будущего" при поддержке Комитета по туризму Москвы, чтобы каждый слушатель театра мог почувствовать себя путешественником и взглянуть на город по-новому.