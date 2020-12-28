Рождественский фестиваль духовной музыки в Москве пройдет без иностранных гостей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. XI Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет с 14 по 24 января. Из-за эпидемиологической ситуации на этот раз в нем примут участие только российские коллективы, сообщила в понедельник пресс-служба Московского международного Дома музыки.

"В этом году в Дом музыки не смогли приехать наши зарубежные гости, но программа Рождественского фестиваля осталась разнообразной и насыщенной", - подчеркнул художественный руководитель фестиваля, президент Дома музыки Владимир Спиваков.

Фестиваль откроет Московский Синодальный хор, отмечающий 300-летие. Всего зрителей ждут шесть программ с участием Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Спивакова, Хора Московского Сретенского монастыря, Академического Большого хора "Мастера хорового пения", Хора мальчиков училища им. Глинки из Санкт-Петербурга, солистов московских музыкальных театров, органистки Людмилы Голуб.

"Мы с огромной радостью открываем XI Рождественский фестиваль духовной музыки, невольно вспоминая крылатое изречение Фомы Кемпийского "Человек предполагает, а Бог располагает", как никогда актуальное сегодня. В преддверии светлого праздника Рождества Христова важно вспомнить и о постулатах христианского гуманизма, и о ценности жизни, о милосердии и любви, без которых невозможно вынести выпадающие на долю человека тяготы и лишения. И мы неизменно верим в то, что возвышенная музыка дает духовную опору и обогащает каждого, кто приобщается к ней", - отметил Спиваков.