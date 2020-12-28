Число социально ориентированных НКО выросло в Москве почти в два раза

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Количество социально ориентированных НКО в Москве возросло почти вдвое за семь лет. Всего их сейчас зарегистрировано 6 350, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"В настоящий момент в Москве зарегистрированы 30 411 негосударственных некоммерческих организаций, из которых 6 350 являются социально ориентированными (СО НКО). Некоммерческий сектор Москвы показывает положительную динамику развития. Так, например, в 2013 году количество СО НКО в городе Москве составляло 3 480 организаций, в 2014 - 4 595 организаций, в 2015 - 4 856 организаций, а в 2 016 - 6001 организация. Таким образом, количество СО НКО в городе Москве за семь лет увеличилось почти в два раза", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что наиболее распространенными направлениями работы социально ориентированных НКО в Москве являются деятельность в области образования и просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, патриотического воспитания, поддержки социально незащищенных слоев населения.

В комитете добавили, что Москва постоянно усиливает меры поддержки НКО. Так, в помощь НКО была создана сеть коворкинг-центров НКО. На данный момент это 11 современных пространств, расположенных в разных округах Москвы. Для бесплатного использования здесь доступны презентационные залы, лаунж-зоны, переговорные, рабочие места, а также помещения для кофе-брейков и детские игровые комнаты. Любая организация может забронировать эти пространства для проведения собственных мероприятий.

"В этом году рабочими местами коворкинг-центров воспользовались более 25 тыс. сотрудников НКО. Более 700 мероприятий прошло на площадках коворкинг-центров", - рассказали в пресс-службе.