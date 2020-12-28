В Москве реорганизуют территории двух бывших промзон

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о реорганизации территорий бывших промышленных зон "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе", что позволит создать более 22 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Решение об установлении границ комплексного развития территории двух бывших промышленных зон "Соколиная гора" и "Алтуфьевское шоссе", расположенных на востоке и северо-востоке столицы, было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в четверг, 24 декабря. В рамках реализации проекта город получит более 22 тыс. новых рабочих мест", - приводят слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на территории бывшей производственной зоны "Соколиная гора" планируется редевелопмент сразу двух участков, еще два участка расположены на месте бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе". Всего эти территории занимают более 70,7 га. Там появятся общественно-производственная застройка, объекты социальной и жилой инфраструктуры. Общая площадь новых построек составит свыше 1 млн кв. м.

В пресс-службе напомнили, что проект комплексного развития территории стал для промзоны "Алтуфьевское шоссе" не первым. В начале декабря этого года было принято решение о реорганизации другой территории этой промзоны. Ожидаемые частные инвестиции в этот проект составят 45 млрд рублей, в результате на площади в 29,17 га появятся жилье, а также объекты общественно-делового и научно-производственного назначения.

По словам заммэра, всего в 2020 году на градостроительно-земельной комиссии города одобрены для дальнейшего развития 19 проектов комплексного развития территории (КРТ), в том числе "Красный строитель", "Бережковская набережная", "Капотня", "Выхино", "Трикотажная", "Перово", "Теплый стан", "Никулинская", "Кунцево", "Свиблово", "Коровино" (проект 2), "Верхние котлы". Помимо этого, в 2020 году было заключено два первых договора КРТ - "Октябрьское поле" и "Коровино".