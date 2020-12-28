Московские НКО проведут онлайн-мероприятия в новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю онлайн-программу подготовили НКО для жителей и гостей Москвы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"В эти новогодние каникулы в столице не будет привычных гуляний, ярмарок, крупных благотворительных концертов. Но, несмотря на пандемию, некоммерческие организации дают возможность делать добро даже в это непростое время. Так, например, с 4 по 10 января 2021 года пройдет марафон "Новогоднее переплетение добра", включающий занятия по косметологии, вязанию, росписи и даже медитации. Организатором выступила организация "Золотое переплетение" при поддержке коворкинг-центра НКО в ЦАО", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что до 7 января будет работать онлайн-ярмарка "Планета добрых подарков". На ней все желающие смогут выбрать "подарки со смыслом" и помочь проверенным фондам, таким как "РЭЙ", "Гольфстрим", "Дети Марии". В ассортименте календари, елочные и мягкие игрушки, ароматы для дома, мыло ручной работы, керамика и многое другое.

"Кроме того, фонд "Линия жизни" запустил акцию "Подари мне открытку", которая продлится до 10 января. Для этого необходимо зайти на сайт акции, оплатить открытку и отправить ее близким или друзьям. Открытки разработаны художниками, дизайнерами и подопечными фонда", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, горожане также смогут поучаствовать в благотворительной новогодней акции "Санта для хвоста" от фонда "Ника". Принявшие участие в благотворительной акции получат на почту электронную открытку с фотографией того животного, которому они помогли. Акция продлится до 31 января.